الدفاع البريطانية والنرويجية تعلنان تزويد اوكرانيا مجاناً بطائرات مسيرة بدون طيار

2022/08/24 | 17:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع النرويجية اليوم الأربعاء أن النرويج اتفقت مع بريطانيا على تزويد أوكرانيا مجانا بطائرات “Black Hornet” الصغيرة بدون طيار، وتقدر قيمتها بـأكثر من 9 ملايين دولار.وقالت الحكومة النرويجية في بيان على موقعها الإلكتروني: “لقد وحدت النرويج والمملكة … Readmore

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