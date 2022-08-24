الاتصالات تحدد أماكن توفير الإنترنت المجاني خلال زيارة الأربعين

2022/08/24 | 17:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت وزارة الاتصالات، 08/24/2022، أماكن توفير الإنترنت المجاني خلال زيارة الأربعين.وقالت الوزارة في...

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