2022/08/24 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، استعدادها لتوفير خدمة الإنترنت المجانية للزائرين بمناسبة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء.وذكر بيان للوزارة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنّ “اجتماعاً ضم الكادر المتقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تعلن توفير نقاط لبث الإنترنت لزائري الأربعينية المركز الخبري الوطني.

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