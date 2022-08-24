أكثر من 25 مليار دينار مبلغ تعويضات شركة التأمين الوطنية خلال العام 2020

2022/08/24 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوجزت شركة التأمين الوطنية، تعويضاتها لمتضرري محافظ التأمين المتنوعة خلال العام 2020، مبينة أن حجم التعويضات تجاوز 25 ملياراً و 574 مليون دينار.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الشركة للعام 2020، فإن “صندوق التأمين الإلزامي منح تعويضات لمتضرري حوادث الدهس بلغت 4 مليارات و185 مليوناً و770 ألف دينار بزيادة بلغت 36 بالمئة عن العام 2019”.

وبيّن التقرير أن “التعويضات المدفوعة لمحفظة المتضررين من الحريق بلغت 6 مليارات و987 مليوناً و721 ألف دينار، بزيادة بلغت نسبتها 33 بالمئة”.

وأضاف، ان “محفظة السفن دُفع لمتضرريها 196 مليوناً و292 ألف دينار، في وقت لم تظهر فيه محفظة التأمين البحري/ بضائع دفع اي تعويضات”.



وبشأن تعويضات محفظة الطيران، ذكر التقرير أنها “بلغت 4 مليارات و984 مليوناً و751 ألف دينار، بينما بلغت تعويضات محفظة التأمين الهندسي 536 مليوناً و362 ألف دينار، في وقت بلغت فيه التعويضات المدفوعة لمحفظة السيارات/ تكميلي 282 مليوناً و467 ألف دينار”.

وأشار التقرير، إلى أن “التعويضات المدفوعة لمحفظة التأمين الزراعي بلغت مليونين و449 ألف دينار، بينما دفعت من محفظة الحوادث المتنوعة 140 مليوناً و17 ألف دينار، والتعويضات المدفوعة لمحفظة التأمين على الحياة 8 مليارات و251 مليوناً و855 الف دينار”.

وتابع التقرير أن “التعويض المدفوع لمحفظة الترانزيت بلغ 350 ألف دينار، بينما بلغت تعويضات محفظة الاعادة الواردة 6 ملايين و456 ألف دينار”.

وبشأن الأقساط المستحصلة خلال العام ذاته، أكد التقرير أن “مجموع الاقساط التي حققتها شركة التأمين الوطنية للعام 2020، بلغ 81 ملياراً و356 مليوناً و942 ألف دينار”.

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