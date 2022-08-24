بعد ست سنوات من المطالبة.. إتحاد كرة القدم يلزم نادي الطلبة بتسديد مستحقات مالية لأحد مدربيها

2022/08/24 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نادي الطلبة الرياضي، بتسديد المستحقات المالية لأحد مدربي فريقه الكروي السابق، بعد ست سنوات من المطالبات.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد في بيان، أن “لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي، نظرت اليوم في الطعن الاستئنافي المقدم من إدارةِ نادي الطلبة ضد توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين والمصادق عليها من قبل المكتبِ التنفيذي للاتحاد، والتي تقضي بإلزام نادي الطلبة بتأدية مبلغ 72 مليون دينار عراقي إلى المدرب شاكر محمود حمزة، عن المتبقي من قيمة عقده مع النادي للموسم 2016 / 2017.

وأشار إلى أنه “بعد اطلاع اللجنة على الأوليات كافة والعقد المبرم بين الطرفين بقيمة 75 مليون دينار، والتزمَ النادي، على أن يكون تسلم المبلغ على شكل ثلاث دفعات كل دفعة 30% من قيمة العقد”.

وبين أن “المدرب كان قد تسلم ثلاثة ملايين دينار فقط، وبرغم المطالباتِ المتكررة إلا أن النادي ممتنع عن التسديدِ”.

وعليه ولكل ما تقدم، قررت اللجنة رد الطعن الاستئنافي لنادي الطلبة والمصادقة على توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين وإلزام رئيس نادي الطلبة، إضافة إلى وظيفته، بتأدية ۷۲ مليون دينار إلى المدربِ شاكر محمود حمزة.

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