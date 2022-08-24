4 مطلوبين من مناطق مختلفة في بغداد بقبضة الشرطة الإتحادية

2022/08/24 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 4 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في إلقاء القبض على ‏المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، ألقت قوة من اللواء الثامن الفرقة ‏الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات ‏والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام التاجي، القبض على متهمين اثنين ‏مطلوبين وفق أحكام المادة 444 (سرقة) في منطقة (التاجيات) شمال بغداد”.

وأضافت، أن “قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة ‏بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام حي العامل، تمكنت من إلقاء القبض على ‏متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 (سرقة) في منطقة (حي العامل)”.

وأشارت إلى أن “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد ‏الاستخباري تمكّنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 295 (تزوير) في منطقة ‌‏(السيدية)”.

وتابعت أنه “تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم”.

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