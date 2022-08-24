لحظة إنقاذ سفينة سياحية عملاقة لمهاجرين كوبيين عالقين بعرض البحر تثير تفاعلًا

2022/08/24 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت سفينة سياحية 6 مهاجرين كوبيين كانوا على متن زورق محلي الصنع في عرض المياه الأسبوع الماضي، بحسب مقطع فيديو نشر على شبكة CNN.التقط مقطع الفيديو اللقاء الصدفة الجمعة، عندما أبحرت سفينة "كرنفال بارادايس" التابعة لشركة كرنفال كروز، من مدينة تامبا في فلوريدا إلى جزيرة كوزوميل في المكسيك.ويظهر في المقطع الركاب يصفقون ويهتفون مع اقتراب المهاجرين من السفينة.ويوافينا باتريك أوبمان، مراسل CNN، بمزيد من التفاصيل في تقريره.

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