فنجان القهوة

2022/08/24 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، حسن فوزي، عن خشيته من أن يفقد المستهلك المصري "فنجان قهوته ومزاجه" قريبا، بسبب "نقص في المخزون".

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