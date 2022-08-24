الحكيم يدعو لفتح تحقيق في حادثة الطيار العراقي

2022/08/24 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، الحكومة الى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات وفاة احد الطيارين في امريكا.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "فجعنا بنبأ وفاة العقيد الطيار عمار عاصي أثناء مهمة تدريبية له في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان له دور كبير في محاربة الإرهاب الداعشي أبان ملاحم تحرير الأرض المستلبة من الزمر الإرهابية وبعدها.



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واضاف " نشارك أسرته الكريمة ومحبيه العزاء بهذا المصاب الجلل نسأل العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، و ندعو الحكومة العراقية ووزارتي الدفاع والخارجية لفتح تحقيق عاجل والإسراع بكشف ملابسات وفاته".

وكان الطيار العراقي العقيد عمار المكدمي، اليوم الثلاثاء، قد لقي مصرعه في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر مصدر امني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الطيار العراقي العقيد عمار المكدمي توفي غرقا في الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف ان "المكدمي يعد احد اهم الطيارين في فترة القتال ضد داعش الإرهابي".

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