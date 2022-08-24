التيار يعاود التصعيد مع القضاء في ساحة جديدة (فيديو)

2022/08/24 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

تظاهر العشرات من انصار التيار الصدري امام محكمة استئناف محافظة ميسان للتعبير عن اصدار مذكرات اعتقال الناشطين والمدونين بعد اقتحام مجلس القضاء الاعلى امس.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان "العشرات من انصار التيار الصدري تظاهروا امام محكمة إستئناف محافظة ميسان للتعبير عن اصدار مذكرات اعتقال الناشطين والمدونين بعد اقتحام مجلس القضاء الاعلى امس".

وأعلن المئات من مناصري التيار الصدري امس الثلاثاء من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى مباشرة تنظيم اعتصام لتحقيق عدة مطالب أبرزها "حل البرلمان"، في خطوة قوبلت بقلق وبردود فعل منددة من خصومه ودفعت مجلس القضاء الأعلى إلى تعليق عمله.

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