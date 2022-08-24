مجلس وزراء إقليم كردستان ينهي اجتماعاً ويخرج بقرارات

2022/08/24 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقس مجلس وزراء إقليم كردستان اليوم الأربعاء، المشاكل والمعوقات المتعلقة بمياه الشرب.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال”.وفي مستهل الاجتماع، […]

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