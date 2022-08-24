الاستئناف تردّ طعن نادي الطلبة

2022/08/24 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عَقَدت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً في مقرّ الاتحادِ لمناقشـةِ الطعن الاستئنافيّ المُقدم من قبل إدارةِ نادي الطلبة.وقال الاتحاد العرافي في بيان، ان “لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم، اجتمعت في مقرِّ الاتحاد للنظرِ في الطعن الاستئنافيّ المُقدم إلينا من قبل إدارةِ نادي الطلبة حسب كتابهم المُرقم 1377 المُؤرخ (۲۰۲۲/۸/۸) ضد توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد ١٦٠/ شؤون اللاعبين /۲۰۲۲ المُؤرخة في (٢٠٢٢/٥/١٢)، والمُصادق عليها من قبل المكتبِ التنفيذي في اجتماعهم المُرقم (4) المُؤرخ (٧/٦/۲۰۲۲) والتي تقضي بإلزام نادي الطلبة بتأديةِ مبلغٍ قدره (۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار عراقي إلى المُدرب “شاكر محمود حمزة” عن المُتبقي من قيمةِ عقده مع النادي للموسم ۲۰۱۷/٢٠١٦”.

وأضاف البيان، انه “بعد الاطلاعِ على الأولياتِ كافة تبينَ للجنة أن الطعن الاستئنافيّ لنادي الطلبة وطلب المدرب “شاكر محمود” إلى لجنةِ شؤون اللاعبين تم تقديمهما ضمن المدةِ القانونيّة، لذا تقرر قبوله شكلاً”.

كما اطلعت اللجنةُ على نسخةٍ من العقدِ المُبرم بين الطرفين والمُؤرخ (٢٠١٦/٩/14) لتسلم مهمةِ تدريب الفريق الأول لنادي الطلبة للموسمِ ٢٠١٦ – ۲۰۱۷ وقيمة العقد (75.000.000) مليون دينار، والتزمَ النادي، على أن يكون تسلمُ المبلغ على شكل ثلاثِ دفعاتٍ كل دفعة 30% من قيمةِ العقد، بحسب البيان.

علما أن المُدربَ كان قد تسلمَ ثلاثة ملايين دينار فقط، ورغم المطالباتِ المتكررة إلا إن النادي ممتنعٌ عن التسديدِ..



عليه ولكل ما تقدم، قررت اللجنة:۱- ردّ الطعن الاستئنافي لنادي الطلبة والمُصادقة على توصيةِ لجنة شؤون اللاعبين بالعدد ١٦٠/شؤون اللاعبين/۲۰۲۲، من قبل المكتبِ التنفيذي لاتحادِ كرة القدم.٢- إلزام رئيس نادي الطلبة، إضافةً إلى وظيفته، بتأديةِ مبلغٍ قدره (۷۲,۰۰۰,۰۰۰) اثنان وسبعون مليون دينار عراقي إلى المدربِ “شاكر محمود حمزة” عن باقي مستحقاتِ العقد المُبرم بين الطرفين.

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