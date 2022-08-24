العمل تمنع دخول المعقبين وتحدد معايير الشمول براتب الرعاية الاجتماعية

2022/08/24 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عدد المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية، فيما قررت منع دخول المعقبين للدوائر.وقالت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية، ذكرى عبد الرحيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إجمالي المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية ما يقارب مليونا و400 ألف أسرة"، موضحة أن "الاعتراضات تقدم لمدير القسم والذي بدوره يرسلها بكتاب رسمي إلى القاضي واللجنة العليا الموجودة في المحافظة للنظر فيها".وأضافت عبد الرحيم، أنه "يمنع دخول أي معقب للدوائر وفي حال اكتشاف دخول أحدهم يتم إيقافه ومحاسبة الأقسام في حال وجود هكذا حالات".وأشارت إلى أن "المواطن المستفيد يراجع بنفسه ويمنع أن ينوب عنه أحد عدا المعاق بشكل تام كالشلل أو المشاكل العقلية فيتم مراجعة الأخ بالدرجة الأولى أو قريب من الدرجة الثانية فقط ولا يسمح بغيرهم".ونوهت إلى أن "دائرة العمل والتدريب المهني تقوم مع دائرة الضمان والتقاعد العامة للعمال والصحة والسلامة المهنية بجولات تفتيش على المستفيدين من الضمان والتقاعد والعمل والتدريب المهني وفي حال وجود أي تضليل في المعلومات يتم مقاطعته مع كافة مؤسسات الدولة".وأوضحت، أن "هناك عدة مؤشرات تعتمد عليها الوزارة ومنها السكن والصحة والتربية والتعليم ومن هم في سن العمل وأرباب الأسر".وتابعت، أن "المعالجة تتم وفق استراتيجية إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في الاتحاد الاوربي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء واليونسيف والعمل والتدريب المهني والضمان والتقاعد".

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