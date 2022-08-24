2022/08/24 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان *** استضاف السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 24 آب 2022 اجتماعاً ضم السادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تدارس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع الرئاسات يؤكد على ضرورة حماية مؤسسات الدولة المركز الخبري الوطني.

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