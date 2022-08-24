واشنطن تملك

2022/08/24 | 19:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الأربعاء، روسيا المسؤولية الكاملة عن أزمة الغذاء في العالم وعن استمرارها.

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