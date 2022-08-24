2022/08/24 | 19:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رئيس الجمهورية يستضيف اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد...

ظهرت المقالة اجتماع الرئاسات: استمرار الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع الرئاسات: استمرار الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع الرئاسات: استمرار الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على الأمن والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).