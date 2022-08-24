2022/08/24 | 19:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت طهران، 08/24/2022، أنها تلقت رد الحكومة الأمريكية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل...

ظهرت المقالة طهران تتلقى رد واشنطن حول القضايا العالقة في المفاوضات النووية أولاً على المسلة.

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