أَلمُتخاذِلونَ

2022/08/24 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نزار حيدر

إِنَّ أَخطر الشَّرائح الإِجتماعيَّة

التي يُبتلى بها المُصلح هي شريحة

المتخاذلِين، وهم الذين يعطُوهُ عهداً

ثم ينقلبُوا عليهِ! والله تعالى يقُول

{وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ

ٱلْع

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