الحشد يحبط محاولة للتجاوز على خطوط نقل الطاقة في الانبار (صور)

2022/08/24 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوة من الحشد الشعبي، الاربعاء،

محاولة للتجاوز على خطوط نقل الطاقة في

الانبار.

وتمكنت قوة من الفوج الاول في المقر

المسيطر الاول / اللواء 55 من القاء القبض

على اشخاص حاولوا التجاوز على خطوط نقل

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