في هذه الاماكن.. انترنت مجاني في الاربعين

2022/08/24 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء،

أماكن توفير الإنترنت المجاني خلال

زيارة الأربعين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بتوجيه من وزارة

الاتصالات تم عقد اجتماع ضم الكادر

المتقدم ف

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