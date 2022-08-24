2022/08/24 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى ليفربول الإنجليزي مطلع الموسم الجاري من تدهور في النتائج بعد أن حل وصيفا لنسخة العام الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار تساؤلات حول أسباب تراجع مستوى "الريدز" رغم تعاقدهم مع المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معضلة خط الوسط.. الحل الوحيد لمشكلة ليفربول الرئيسية هذا الموسم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معضلة خط الوسط.. الحل الوحيد لمشكلة ليفربول الرئيسية هذا الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).