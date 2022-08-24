إسطورة الملاكمة مايك تايسن: سأموت قريباً والمال لا يعني لي شيئاً

2022/08/24 | 19:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صور أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون، ضجة كبيرة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في مطار ميامي وهو يجلس على كرسي مُتحرك ويمسك عكازاً في يده.

وضجت السوشيال ميديا بصور الملاكم العالمي ومصيره الصعب وبات تريند في الساعات الأخيرة لمعرفة طبيعة مرضه وحالته الصحية.

وأكد تقرير لموقع TMZ أن تايسون يعاني من “التهاب عرق النسا” في أسفل ظهره، وهي المشكلة التي أجبرته قبل عامين تقريبا على الراحة، عندما لم يستطع النهوض من فراشه.

وبحسب تقرير الموقع المختص بأخبار المشاهير، فإن تايسون يعاني من مرض عصبي وركي، وهو مرض يؤثر على حياة الرياضي ويمنعه من الحركة بسهولة بسبب الأوجاع.

وجاءت هذه الصور لأسطورة الملاكمة بعد أسابيع من تصريحاته التي تعاطف معها الجمهور، والتي قال فيها “سأموت قريباً، والمال لا يعني له شيئاً“.

يذكر أن تايسون توقف عن ممارسة رياضة الملاكمة بعد هزيمته أمام كيفن مكبرايد عام 2005، وفاز في 50 من أصل 58 نزالا للمحترفين قبل اعتزاله.

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