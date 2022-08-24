أيندهوفن يرفع الراية البيضاء أمام مانشستر يونايتد

2022/08/24 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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يبدو مانشستر يونايتد مصمما على التعاقد مع كودي جاكبو من أيندهوفن، الذي يستعد لمواجهة رينجرز في مباراة بدوري أبطال أوروبا الليلة.

وكان "الشياطين الحمر" يستهدفون الجناح الهولندي، إلى جانب نجم أياكس أنتوني طوال الصيف.

وذكرت صحيفة "دي تيليجراف" أن مباراة دوري أبطال أوروبا، قد تكون آخر مرة يرى فيها المشجعون جاكبو يرتدي ألوان أيندهوفن، حيث يملك يونايتد "خططا جادة" له.

ويهدف يونايتد إلى تعزيز اهتمامه بالجناح الشاب الذي يحرص على اللعب تحت قيادة مواطنه المدرب إريك تين هاج.

وطالب أيندهوفن برسوم قدرها 42 مليون جنيه إسترليني، مع إحجام يونايتد عن تجاوز 34 مليون جنيه إسترليني، لكن الجانب الهولندي أدرك الآن أن "رحيل جاكبو لا يمكن منعه"، وفقا للصحيفة ذاتها، خصوصا إذا فشل في التغلب على رينجرز الليلة.

وظل جاكبو على رادار يونايتد طوال الصيف بعد موسم مذهل مع أيندهوفن، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 27 مباراة بالدوري الهولندي.

وصعد اللاعب إلى قائمة أمنيات تين هاج، وسط حالة من الإحباط سبّبها النجم البرازيلي أنتوني.

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