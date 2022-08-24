حقيقة توجه الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة خارج الخضراء ورفض الحوار مع التيار

2022/08/24 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الأربعاء، عن حقيقة توجه الإطار لتشكيل الحكومة ورفض الحوار ما التيار الصدري.

وقال موات في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "رفض الإطار التنسيقي للحوار مع التيار الصدري كان الهدف منه ضمان عدم المساس بمؤسسات الدولة الدستورية حيث جاء هذا الرفض بسبب محاصرة مجلس القضاء من قبل التيار الصدري".

وأضاف ان "التيار الصدري انسحب من امام مجلس القضاء لذلك لا يوجد رفض للحوار".

وتابع موات، انه "لغاية الان لم يتم تحديد موعد انعقاد جلسة البرلمان كما ان المضي بتشكيل الحكومة يتوجب اتفاق من قبل جميع الأطراف حيث ان هذا القرار لا يعتبر للإطار وحده كما ان المباحثات جارية لعقد جلسة البرلمان خلال الايام المقبلة".

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