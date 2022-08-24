ذي قار.. إقتراح مشاريع فاعلة لمكافحة ظاهرة التطرف العنيف

2022/08/24 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس نائب محافظ ذي قار رافع الشامي، اليوم الاربعاء، اجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في المحافظة.وقال الشامي في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “الإجتماع ناقش إعداد الخطة المحلية للمحافظة بالإعتماد على وسائل تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب فضلاً عن مناقشة آلية إضافة أعضاء جدد […]

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إقتراح مشاريع فاعلة لمكافحة ظاهرة التطرف العنيف أولاً على ايرث نيوز.

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