2022/08/24 | 19:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1W5g0dadGzU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأب ينوح و الأم في صدمة .. عائلة في بغداد تفجع بموت طفلها صاحب الـ 9 سنوات نتيجة تناوله "لفّة برغر") نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأب ينوح و الأم في صدمة .. عائلة في بغداد تفجع بموت طفلها صاحب الـ 9 سنوات نتيجة تناوله "لفّة برغر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).