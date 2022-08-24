هل أصبح القضاء العراقي في مواجهة مباشرة مع الصدر؟

2022/08/24 | 19:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مشاركته في القمة الخماسية المنعقدة في مصر، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأزمة بعد اعتصام التيار الصدري، وحذر من أن تعطيل القضاء "يعرض البلد لمخاطر حقيقية".

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