2022/08/24 | 19:56 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة عائلة تفجع بموت طفلها نتيجة تناوله لفة برغر في بغداد أولاً على المسلة.

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