2022/08/24 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة il Messaggero نقلا عن بحث علمي نشرته Journal of Infection أن إيطاليا سجّلت أول حالة لشخص أصيب بالإيدز وعدوى فيروسي كورونا وجدري القردة في وقت واحد.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيطاليا..



شخص يصاب بكورونا والأيدز وجدري القردة معا! المركز الخبري الوطني.

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