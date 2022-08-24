وزارة التربية: إعلان نتائج السادس الإعدادي الأسبوع المقبل

2022/08/24 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج السادس الإعدادي الأسبوع المقبل.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إنه “من المرجح إعلان نتائج السادس الإعدادي الأسبوع المقبل بعد انتهاء عمليات التدقيق”.

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