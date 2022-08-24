2022/08/24 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طريق حيوي في بغداد لأربعة أيام) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع طريق حيوي في بغداد لأربعة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).