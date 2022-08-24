2022/08/24 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة للتجاوز على خطوط نقل الطاقة في الانبار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفوج الاول في المقر المسيطر الاول / اللواء 55 تمكنت من القاء القبض على اشخاص حاولوا التجاوز على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في منطقة الحامضية".

وأشارت إلى أن "قوة الحشد قامت بتسليم الاشخاص الملقى القبض عليهم الى السلطات المختصة لغرض التحقيق معهم لمحاسبتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة للتجاوز على خطوط نقل الطاقة في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة للتجاوز على خطوط نقل الطاقة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).