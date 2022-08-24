2022/08/24 | 20:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ خطة لتوسعة شوارع العاصمة بغداد، لتخفيف الزخم المروري الذي تشهده بعض المناطق.

وذكر بيان للامانة، أن “أمين بغداد اطلع على أعمال تطوير مدخل مدينة الزعفرانية، التي شرعت بتنفيذها دائرة بلدية الكرادة بإشراف دائرة المشاريع بعد ورود عدة شكاوى من أهالي المنطقة”.

وقال أمين بغداد إن “أمانة بغداد باشرت باعمال توسيع وتطوير المقطع الأول من الشارع الرئيس الممتد من ساحة الزعفرانية إلى مركز الشباب بطول 900 متر”.

وأضاف أن “اعمال التطوير تتضمن استحداث شوارع خدمية وأعمال التشجير والتأثيث المتكامل مع نصب أعمدة إنارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء”.

وبين أن “المرحلة الثانية ستشمل المقطع الممتد وصولاً الى المجسر”، مشيراً إلى أن “هذه الأعمال هي ضمن خطة امانة بغداد لتخفيف الزحام المروري ضمن مناطق العاصمة والتي تتضمن توسعة الشوارع لاستيعاب الكم الهائل من العجلات في عموم العاصمة بغداد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتخفيف الزحام المروري.. أمين بغداد: تنفيذ خطة لتوسعة شوارع العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتخفيف الزحام المروري.. أمين بغداد: تنفيذ خطة لتوسعة شوارع العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).