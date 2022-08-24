إخلاء (18) حاوية تحتوي مواد كيميائية خطرة من منفذ ميناء ام قصر الأوسط

2022/08/24 | 20:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية إخلاء (18) حاوية تحتوي على مواد كيمياوية خطرة من منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وذكرت الهيئة في بيان أنه “استناداً إلى الأمر الديواني المرقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الاوسط وبجهود مثابرة بإخلاء (18) حاوية تحتوي على (مواد كيمياوية خطرة) وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر حيث تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة”.

واضافت أن “جميع الحاويات متروكة وتجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

واشارت الى أن “تم نقل الحاويات بحراسة كمركية إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها والمواطنين”.

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