التربية ترجّح نتائج إمتحانات السادس الإعدادي الأسبوع المقبل

2022/08/24 | 20:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج السادس الإعدادي الأسبوع المقبل.

وقال إعلام الوزارة في تصريح مقتضب إنه “من المرجح إعلان نتائج السادس الإعدادي الأسبوع المقبل بعد انتهاء عمليات التدقيق”.

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