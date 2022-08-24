الاطار التنسيقي يستبق اجتماع الغد مع القوى السياسية ويكشف عن أبرز شروطه- عاجل

2022/08/24 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استبق القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، احداث اجتماع القوى السياسية بحضور ممثلة الامم المتحدة جنين بلاسخارت يوم غد الخميس ليطرح عدة شروط سيضعها الاطار على طاولة الحوار.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " الاطار التنسيقي سيركز في الاجتماع على عدة نقاط اهمها تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة للمضي بالقرارات القانونية وكذلك استئناف جلسات البرلمان".

وأضاف ان "جميع المطالب لمختلف الأطراف يمكن حلها بالدستور والقانون ولكن يجب على الجميع النزول من سقف المطالب العالية لمصلحة البلاد".

وتابع الفتلاوي، ان "هنالك تخوف فيما بين الإطار والتيار وهذا الامر لا يجب ان يستمر حيث ان الحوار هو من سيخرج البلاد من الأزمة وليس شيئًا اخر".

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