المرور تنوه لقطع طريق في بغداد

2022/08/24 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، تنويها بشأن قطع أحد الطرق في بغداد.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم قطع الطريق للسير القادم من تقاطع القطن الطبي صعوداً بأتجاه مدخل وزارة المالية بأتجاه الخط السريع".

وأوضح ان "القطع سيكون لمدة اربعة ايام لوجود اعمال صيانة من قبل كوادر امانة بغداد/ دائرة المشاريع".

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