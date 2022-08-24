الملاحة الجوية تضع خطة تشغيلية استعداداً للزيارة الاربعينية

2022/08/24 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضعت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الاربعاء، خطة تشغيلة استعداداً لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وبين مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي التي تؤكد على التهيئة والتحضيرات المبكرة للزيارة ، تم وضع خطة […]

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