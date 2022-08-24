"إبراء للذمة".. باشاغا يناشد الدبيبة تسليم السلطة وسط "تعبئة مستمرة"

2022/08/24 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأربعاء، مجددا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تسليم السلطة سلميا، بعد يوم من تحذيره من أن "من سيرفع السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم".

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