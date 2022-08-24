هنا مكة – نغم التميمي



هنا مكة – نغم التميمي
2022/08/24 | 20:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هنا مكة – نغم التميمي لم اكن اعلم ان الغياب سيطول عليك، وان المسافات ستبعدنا عنك  ، مكة يامن تهوى اليها القلوب ، وتركن اليها النفوس قد جئتك طوعا ولهفة بعد ان فرقتنا الايام التي جعلت العالم في قطيعة .

مثل كل محب ومشتاق كنت احسب الايام حتى تعود الى سابق عهدها حيث الحشود المليونية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنا مكة – نغم التميمي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنا مكة – نغم التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).



واصل القراءة على الزمان


Sponsored Links