2022/08/24 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا مكة – نغم التميمي لم اكن اعلم ان الغياب سيطول عليك، وان المسافات ستبعدنا عنك ، مكة يامن تهوى اليها القلوب ، وتركن اليها النفوس قد جئتك طوعا ولهفة بعد ان فرقتنا الايام التي جعلت العالم في قطيعة .مثل كل محب ومشتاق كنت احسب الايام حتى تعود الى سابق عهدها حيث الحشود المليونية […]

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