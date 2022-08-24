2022/08/24 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفساد والإفلات من العقاب – زياد الضاري بوصول محمد بن سلمان الى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية وتوليه ادارة البلاد بشكل فعلي وعملي شن حمله كبرى على الفساد وقال لايوجد عندنا مفهوم الدماء الملكية الكل سوف يحاسب حتى من سرق 100 دولار.فكانت حرب فعلية لم يسلم منها احد ولم تستثني حتى رجال العائلة […]

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