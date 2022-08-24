2022/08/24 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محفوظ وعلاوي – نوزاد حسن لم يفكر الروائي العالمي نجيب محفوظ وهو يرسم ملامح شخصية عاطف هلال في رواية الحب فوق هضبة الهرم.لكن قدرة الروائي قد تلتقط سمات تنطبق على كل مثقف يحمل افكارا دون ان يستطيع تغيير الواقع الذي يعيش فيه.عاطف هلال نموذج لمثقف يكتب بلغة معسولة,ولديه نظرية اصلاحية لكنها بعيدة عن الحياة,ولا تغير […]

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