2022/08/24 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة استهداف لقاعدة أميركية على حدود سوريا والطيران الأمريكي يرد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف لقاعدة أميركية على حدود سوريا والطيران الأمريكي يرد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف لقاعدة أميركية على حدود سوريا والطيران الأمريكي يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).