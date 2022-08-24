2022/08/24 | 20:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بريد..تعاني بناية غسل الكلى في مستشفى الشرقاط بصلاح الدين من الإهمال رغم مرور...

ظهرت المقالة بعد نهب ستة مليارات في صحة صلاح الدين..



مبنى غسل الكلى متوقف رغم اكتمال انجازه أولاً على المسلة.

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