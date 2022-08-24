مصرع ضابط مع سائقه على طريق واسط - ميسان

2022/08/24 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع ضابط مع سائقه؛ بحادث سير على طريق واسط – ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة عقيد في فرقة الرد السريع لقي مصرعه مع سائقه نتيجة حادث سير اثناء عودته من الواجب على الطريق الرابط بين واسط وميسان".

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