إيران: تلقينا رد أمريكا على موقفنا من الاقتراح الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي

2022/08/24 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران قالت إنها تلقت عبر منسق الاتحاد الأوروبي، رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الأربعاء.

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