كشف أعراض سرطان البنكرياس التي تظهر قبل النوم

2022/08/24 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف الأطباء البريطانيون أعراض سرطان البنكرياس التي تظهر عادة في فترة الراحة والاسترخاء وقبل النوم.

ويشير موقع Express، إلى أن خبراء هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أوضحوا لماذا الألم في الجزء العلوي من البطن والظهر قبل النوم قد يكون نذيرا للسرطان.

وكما هو معروف سرطان البنكرياس هو واحد من ستة أنواع لمرض السرطان الأكثر انتشارا في العالم.



وإن أعراضه في البداية لا تكون واضحة ولا تثير الاهتمام، أو حتى لا تظهر نهائيا.



ويعتبر اليرقان أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعا، لأن الورم يتضخم ويضغط على قنوات الصفراء.



ولكن هناك عارض آخر يظهر فقط في فترة الاسترخاء أو قبل النوم.



والمقصود هو الشعور بالألم في أعلى البطن يصاحبه ألم دوري في الظهر.



وهذا يمكن أن يظهر عند تناول الطعام أو الانحناء إلى الأمام.

ويقول الخبراء، “يمكن أن يرافق سرطان البنكرياس، ألم في المنطقة الشراسفية (الجزء العلوي من البطن) وينتقل أحيانا إلى أسفل الظهر، وفقا لوضعية الجسم.



وينصح الأطباء عند الشعور بمثل هذا الألم بضرورة مراجعة الطبيب، للتأكد من أنه ليس بسبب ورم خبيث أو بالعكس تأكيده، وعلى ضوء ذلك وصف العلاج اللازم”.

وتنسب إلى أعراض سرطان البنكرياس: تغيرات في البراز؛ انتفاخ البطن؛ البول الداكن؛ فقدان الشهية أو الوزن؛ التعب؛ ارتفاع درجة الحرارة؛ حمى أو قشعريرة.

وينسب الأطباء إلى مجموعة الخطر: المدخنين؛ ومن يعانون من الوزن الزائد؛ ومدمني الكحول؛ ومن تجاوزوا 75 عاما؛ وإن من يعاني من التهاب البنكرياس المزمن؛ هو المفرط بتناول اللحوم الحمراء والمعالجة.

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