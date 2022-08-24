2022/08/24 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت شبكة nbc news، بمقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن.وحسب المعلومات، تم الإبلاغ عن إطلاق النار عند زاوية شارع O Street NW وشارع N.



Capitol شمال شارع New York Avenue.

وتم استدعاء ضباط شرطة العاصمة إلى المنطقة للإبلاغ عن إطلاق النار على العديد من الأشخاص.

التالي

منذ ساعة واحدة

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 3 آلاف دولار

منذ ساعتين

إيطاليا..



شخص يصاب بكورونا والأيدز وجدري القردة معا

منذ 4 ساعات

مع تراجع المخزونات الأمريكية..



ارتفاع أسعار النفط

منذ 6 ساعات

إيران تعلق على ضربات الجيش الأمريكي لدير الزور السورية

منذ 6 ساعات

أوكرانيا..



الاستقلال والغزو يتزامنان في يوم “حَذِر”

منذ 7 ساعات

ماكرون يحذر الفرنسيين من “تحول كبير”

منذ 7 ساعات

الجزائر تحبط إدخال مخدرات عبر الحدود مع المغرب

منذ 7 ساعات

إثيوبيا تتهم متمردي تيغراي باستئناف القتال

منذ 10 ساعات

تركيا تشن عملية جديدة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني

منذ يوم واحد

بسبب تصريحات حول النبي محمد..



توقيف نائب من الحزب الحاكم في الهند

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة أربعة أشخاص بإطلاق نار في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).