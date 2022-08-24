2022/08/24 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عنصر من عصابات داعش وإصابة آخرين في نينوى المركز الخبري الوطني.

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