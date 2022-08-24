شاهد بالفيديو.. أراد أن يقتل شقيقه لكن رصاصته الغادرة أصابت شخصا آخر بالخطأ

2022/08/24 | 22:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أراد أن يقتل شقيقه لكن رصاصته الغادرة أصابت شخصا آخر بالخطأ) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Rj8-dPEI8qc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أراد أن يقتل شقيقه لكن رصاصته الغادرة أصابت شخصا آخر بالخطأ) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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